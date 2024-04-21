ستولتنبرغ: بعض أعضاء "الناتو" أرسلوا مستشارين عسكريين إلى أوكرانيا

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف ليس لديه نية لإرسال قوات للقتال في أوكرانيا، ولكن بعض أعضاء الحلف أرسلوا مستشارين عسكريين إلى كييف.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع قناة MSNBC: "لا توجد خطط لتواجد "الناتو" هناك للقيام بدور قتالي، لكن بالطبع بعض حلفاء "الناتو" لديهم رجال ونساء يرتدون الزي العسكري هناك في سفاراتهم لتقديم المشورة وما إلى ذلك".

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وأضاف: "أعتقد أن هناك فرقا بين الأشخاص الذين يرتدون الزي العسكري والذين قد يكونون موجودين هناك ووجود القوات المقاتلة، هذا النوع من التواجد ليس مخططا له".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: نوفوستي