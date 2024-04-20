مسؤول روسي: "الناتو" يستخدم زيلينسكي غطاء في حربه "بالوكالة" ضد روسيا

أكد الرئيس المشارك لمجلس التنسيق لتكامل المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف أن حلف "الناتو" يستخدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي كغطاء للتمويه في محاربة روسيا.

وقال روغوف: "يؤكد بيان ستولتنبرغ أن الحرب ضدنا تشنها قوات "الناتو" بأسلحة "الناتو" وغالبا بواسطة مشغلي "الناتو". كل هذه حرب بالوكالة متسترين بنظام زيلينسكي".

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وأكد روغوف أن النزاع المسلح كان من الممكن أن ينتهي منذ فترة طويلة لو لم يشارك فيه "الناتو".

وأضاف أن أعضاء الحلف سيواصلون العدوان على روسيا حتى يواجهوا إجراءات مماثلة لتلك التي يتخذونها ضد الجانب الروسي.

ودعا الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ في وقت سابق أعضاء الحلف إلى إرسال الأسلحة إلى سلطات كييف، حتى لو كان ذلك من مخزونات أمن بلدانهم.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: RT