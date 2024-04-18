استخباراتي أمريكي سابق: ستولتنبرغ ينافق بزعمه أن روسيا تشكل تهديدا لأوروبا و"الناتو"

اعتبر ضابط الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر أن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ كان منافقا عندما زعم أن روسيا تشكل تهديدا على الدول الأوروبية ودول الحلف.

وقال ريتر: "إذا كانت روسيا تشكل تهديدا حقيقيا للناتو، فلن تفكر أي دولة في الحلف في التضحية ببنيتها التحتية الأمنية الوطنية الحيوية، وخاصة وسائط الدفاع الجوي، التي تعاني الآن من نقص كبير في امتلاكها".

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وعلق أيضا على بيان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ، الذي دعا فيه دول الحلف إلى مساعدة القوات الأوكرانية. قائلا إن الحلف ينظر إلى أوكرانيا باعتبارها عنصرا حاسما في "إيذاء" روسيا.

وأعرب ستولتنبرغ في وقت سابق عن ثقته في أنه عند اختيار دول "الناتو" بين مساعدة القوات الأوكرانية وقواتها الخاصة، يتعين على دول الحلف أن تختار أوكرانيا. كما أكد أن الحلفاء لديهم القدرة على إرسال منظومات دفاع جوي إضافية إلى أوكرانيا، ولكنه لم يحدد عددها.

المصدر: نوفوستي