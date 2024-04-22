سفير روسيا لدى ألمانيا: النزاع الأوكراني كان سينتهي منذ فترة طويلة لولا تدخل "الناتو"

أكد السفير الروسي لدى برلين سيرغي نيتشايف أن النزاع في أوكرانيا كان سينتهي منذ فترة طويلة لو لم تشارك فيه دول حلف "الناتو"، بما فيها ألمانيا.

وقال نيتشايف في مقابلة مع موقع Deutsche Wirtschaftsnachrichten الإخباري إن كييف تعتمد اليوم بشكل كامل على توريد الأسلحة الغربية، والمعدات العسكرية والذخائر والتمويل والبيانات الاستخباراتية ومساعدة المستشارين العسكريين.

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وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام المناطة بها.

المصدر: RT