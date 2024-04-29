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كازاخستان تسترد 90 مليون دولار من جيوب الأوليغارشية لصالح المجتمع وإصلاح أضرار الفيضانات

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كازاخستان تسترد 90 مليون دولار من جيوب الأوليغارشية لصالح المجتمع وإصلاح أضرار الفيضانات
Globallookpress
رجل أمن يقوم بوظيفته خلال احتجاجات على رفع أسعار الغاز - كازاخستان 2022.
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أعلنت حكومة كازاخستان استرداد أكثر من 40 مليار تنغي (90 مليون دولار) لخزينة الدولة من الأوليغارشية في البلاد للأغراض الاجتماعية وإزالة آثار فيضانات الربيع في البلاد.

وأعلنت الحكومة في بيان على "تيلغرام": "قامت لجنة استرداد الأصول التابعة لمكتب المدعي العام في كازاخستان بتحويل أكثر من 40 مليار تنغي (أكثر من 90 مليون دولار) إلى خزينة الدولة.

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وأضافت: "وافقت اللجنة على الاتفاقيات بشأن الإعادة الطوعية لصالح الدولة لكافة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني والتي يبلغ مجموعها أكثر من 40 مليار تنغي، ومنها أكثر من 38 مليار دولار نقدا، فضلا عن مركز الأعمال في أستانا بقيمة 2 مليار تنغي".

وأردفت: "وسيتم إرسال الأموال المعادة لصالح الأغراض الاجتماعية، بما في ذلك مواجهة آثار الفيضانات التي ضربت البلاد".

وذكرت الحكومة أنه تم التوقيع على اتفاقية استثمار بقيمة 7 مليارات تنغي (حوالي 16 مليون دولار)، والتي بموجبها سيقوم الأشخاص المشمولون بقانون "إعادة الأصول المكتسبة بشكل غير قانوني إلى الدولة" ببناء منشأتين للبنية التحتية في مدينتي أستانا ومدينة شيمكنت جنوبي البلاد.

المصدر: نوفوستي

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