كازاخستان.. إعداد ملف وراثي للمواطنين للوقاية من الأمراض

يقوم العلماء في جامعة "أستانا" بإعداد ملف وراثي يساعد في تحديد مدى استعداد المواطنين للإصابة بالأمراض، مما يسمح لهم بالوقاية والعلاج بشكل أفضل في المستقبل.

يقوم العلماء في جامعة "نزارباييف" (Nazarbayev University) في العاصمة الكازاخية أستانا بإنشاء صورة وراثية للمواطنين، تساعد في تحديد مدى استعدادهم للإصابة بالأمراض. جاء ذلك على لسان الناطق باسم الخدمة الصحفية للحكومة الكازاخية عقب اجتماع لمجلس أمناء الجامعة، عُقد تحت إشراف رئيس الوزراء أولجاس بيكتينوف.

واطلع أعضاء المجلس على مختبرات الجامعة وآخر ابتكارات العلماء فيها. وتعمل الفرق في مختبرات الجامعة على تطوير الذكاء الاصطناعي، ودراسة الابتكارات في مجال الإلكترونيات الضوئية لتطبيق التقنيات الصديقة للبيئة وتوسيع قدرات تشخيص وعلاج الأمراض المعقدة.

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وقالت آينور أكيلزانوفا القائمة بأعمال مدير مركز علوم الحياة في جامعة "نزارباييف":"أحد المجالات الرئيسية التي نعمل على تطويرها في مختبرنا هي دراسة الجينوم المرجعي الكازاخستاني، أي مدى تميزنا واختلافنا عن الآخرين، وذلك لإعداد قاعدة بيانات جينومية مرجعية خاصة بتغيرات الجينوم".

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء يقومون استنادا إلى هذه الطريقة بإعداد ملف وراثي للمواطنين، الأمر الذي سيساعد مستقبلا في تحديد مدى استعدادهم للإصابة بالأمراض، مما يسمح لهم بالوقاية من الأمراض والعلاج بشكل أفضل.

وحدد رئيس الوزراء مهام دمج العلم والإنتاج، فضلا عن توسيع إمكانات الوصول إلى البنية التحتية العلمية للمجتمع العلمي الكازاخستاني. وشدد على أن "الجامعة بحاجة إلى تعزيز وتطوير الموارد العلمية والتعليمية، وتوطيد الشراكة مع المؤسسات الصناعية لتسويق مبتكراتها. سيساهم كل ذلك في نمو دور العلوم في اقتصاد البلاد".

المصدر: تاس