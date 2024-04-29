مصرع 42 شخصا بانهيار سد في كينيا (فيديو)

لقي 42 شخصا على الأقل مصرعهم جراء انهيار سد في بلدة شمال نيروبي حيث تشهد البلاد أمطارا غزيرة وفيضانات.

وقالت حاكمة المنطقة سوزان كيهيكا لوكالة "فرانس برس": "سقط 42 قتيلا على الأقل، ولا يزال الكثير من الجثث في الوحول ونعمل على انتشالها".

وانهار السد بالقرب من بلدة ماي ماهيو، مما أدى إلى جرف المنازل وقطع الطرقات، ويخشى السكان المحليون من ارتفاع عدد القتلى لأن العديد من الأفراد ما زالوا في عداد المفقودين، وذكرت مصادر أمنية أن عمليات الإنقاذ والبحث عن المفقودين مستمرة.

وقبل أيام، أفاد مسؤولون بأن 76 شخصا قضوا في كينيا منذ مارس، مع هطول أمطار أكثر غزارة من المعدل في شرق إفريقيا التي تترافق مع ظاهرة "إل نينيو" المناخية.

At least ten people have been confirmed dead and more than 15 families displaced after a dam collapse in Kamchiri village, Maai Mahiu, Naivasha, Kenya, on Monday morning. Nakuru County police commander Samuel Ndanyi reported the casualties and stated that search and rescue… pic.twitter.com/JBe3fOg4xN — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 29, 2024

وقتل عشرات الأشخاص في كينيا، بمايو 2018 عندما انهار سد في بلدة سولاي، الواقعة أيضا في مقاطعة ناكورو، أثناء الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وتزامن موسم الشتاء هذه السنة مع موجة من "إل نينيو" بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى مايو، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 5 مارس.

وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب ظاهرة "إل نينيو" بموجات جفاف في مناطق من العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

المصدر: "أ ف ب"