مقتل 155 شخصا في تنزانيا في فيضانات ناتجة عن ظاهرة "إل نينيو".. (فيديو)

قضى 155 شخصا في تنزانيا بسبب أمطار غزيرة مرتبطة بظاهرة "إل نينيو" المناخية، التي تسببت بفيضانات وانزلاقات طينية.

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وقال رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، اليوم الخميس، خلال جلسة في البرلمان إن "الأمطار الغزيرة المرتبطة بظاهرة إل نينيو" تسببت بـ"أضرار جسيمة" في مناطق مختلفة من البلاد.

وقد أثرت على أكثر من 51 ألف أسرة و200 ألف شخص، فيما جرح نحو 236 شخصا وتضرر أكثر من 10 آلاف منزل.

وفي 14 أبريل، أعلن الناطق باسم الحكومة عن مقتل 58 شخصا خلال أول أسبوعين من الشهر، اللذين يمثلان عادة ذروة موسم الأمطار في تنزانيا.

وتزامن موسم الشتاء هذه السنة مع موجة من "إل نينيو" بدأت في منتصف 2023 وقد تستمر حتى مايو، حسب ما أفادت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في 5 مارس.

وبالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، تتسبب ظاهرة "إل نينيو" بموجات جفاف في مناطق من العالم، وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

Tanzania yaanzisha mfumo wa kiieltroniki wa uzoaji taka kwa kutumia computer!! pic.twitter.com/0MXS30FF9Z — lalasalama (@MzeeMtamu) April 25, 2024

وفي كينيا، لقي 45 شخصا على الأقل حتفهم منذ بداية موسم الأمطار في مارس. وتسببت فيضانات اجتاحت العاصمة نيروبي أمس الأربعاء بوفاة 13 شخصا.

وفي بوروندي، أبلغت السلطات عن 96 ألف نازح داخليا بسبب أمطار غزيرة تهطل بلا توقف تقريبا منذ عدة أشهر.

وهي ليست المرة الأولى التي يرزح فيها شرق إفريقيا تحت وطأة "إل نينيو". وفي ديسمبر، قتل 89 شخصا على الأقل إثر انزلاقات للتربة وأمطار طوفانية في شمال تنزانيا.

Deadly floods are wreaking havoc across large swathes of East Africa.



Hundreds of thousands have been displaced, and around 100 people have lost their lives in Kenya, Tanzania, and Burundi.



Source:BBCNewsAfrica

Image:Reuters #trendswatch#flooding#BREAKING_NEWS#Trendingpic.twitter.com/2F5kKIYY37 — TrendsWatch.co (@TrendsWatch360) April 25, 2024

وقضى أكثر من 300 شخص في المنطقة. وفي الصومال، تسببت الفيضانات بنزوح أكثر من مليون شخص.

ومنذ أكتوبر 1997 حتى يناير 1998، تسببت فيضانات قوية غذتها أمطار طوفانية ناجمة عن "إل نينيو" بمقتل أكثر من 6 آلاف شخص في بلدان المنطقة الخمسة.

155 killed in Tanzania as heavy rains cause floods, landslides: PMhttps://t.co/EypJ0wpYRFpic.twitter.com/FuLbBIaA9a — Jacaranda News (@JacaNews) April 25, 2024

المصدر: أ ف ب