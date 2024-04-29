كوريا الشمالية تدين تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS الأمريكية

أدانت وزارة دفاع كوريا الشمالية تزويد الولايات المتحدة أوكرانيا بصواريخ ATACMS، محذرة من العواقب السلبية لهذا القرار بالنسبة لواشنطن نفسها.

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وجاء في بيان صدر عن رئيس دائرة الشؤون العسكرية الخارجية بوزارة الدفاع الكورية الشمالية أمس الأحد، أن هذا الخيار متهور وسيؤدي إلى "عواقب سلبية".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية التي كانت تؤكد عدم تشجيعها للضربات الأوكرانية على الأراضي الروسية، بدأت توريد الصواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة تحرض على التصعيد.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة التي قامت بعد اندلاع النزاع في أوكرانيا بتوسيع تدريجي لنطاق مساعداتها العسكرية لأوكرانيا بما فيها صواريخ اليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية والدبابات، قامت هذه المرة بتزويد أتباعها بصواريخ بعيدة المدى قادرة على بلوغ الأراضي الروسية.

وأشار إلى أن "حقيقة نقل الولايات المتحدة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا سرا تثير قلق المجتمع الدولي... وفي أي حال من الأحوال لن تغير هذه الصواريخ الوضع في المعارك بل ستثير هستيريا المواجهة المتهورة لدى حكومة زيلينسكي".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، بأن البنتاغون اعترف بأنه سمح باستخدام صواريخ ATACMS الموردة لأوكرانيا مؤخرا لتنفيذ ضربات على القرم من أجل "تشديد الضغط" على شبه الجزيرة.

من جانبه قال متحدث باسم البنتاغون في حديث لوكالة "نوفوستي" إن الولايات المتحدة تعتبر شبه جزيرة القرم وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه "أراضي أوكرانية" يحق للقوات الأوكرانية استخدام صواريخ ATACMS لاسترجاعها.

المصدر: نوفوستي