"نيويورك تايمز": واشنطن سلمت كييف سرّا أكثر من 100 صاروخ ATACMS

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوكرانيا تسلمت سرا أكثر من 100 صاروخ ATACMS بعيدة المدى من الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي أن هذه الصواريخ جاءت ضمن حزمة مساعدات بقيمة 300 مليون دولار في مارس واستخدمتها كييف في استهداف أراضي روسيا.

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وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أرسلت صواريخ ATACMS إلى أوكرانيا من قبل، لكن مداها كان 100 ميل، أي 165 كم بينما طالبت كييف مرارا بتزويدها بصواريخ يصل مداها إلى 190 ميلا (أكثر من 300 كيلومتر).

وتضيف الصحيفة أن قرار توريد الصواريخ اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن في فبراير.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض أخفى معلومات حول توريد صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا من أجل ضمان "تفوق" القوات الأوكرانية على الجيش الروسي في ظل مخاوف طبيعة الرد الروسي.

وأشار ممثلو الإدارة الأمريكية إلى أن حزمة المساعدات العسكرية لشهر مارس كانت بمثابة إجراء مؤقت لتزويد أوكرانيا بالذخيرة وأن الأسلحة لم تكف إلا لبضعة أسابيع.

المصدر: نيويورك تايمز