 
مباشر

"القيادة المركزية" تعلن إسقاط 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

أخبار العالم

Globallookpress
قوات من البحرية الامريكية مع مروحيات عسكرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xg1r

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاشتباك مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر وتدميرها بنجاح، بعد أن شكلت تهديدا للتحالف والسفن التجارية.

وقالت "القيادة" في بيان: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع خمس طائرات بدون طيار على هيئة طائرات فوق البحر الأحمر".

وأضاف: "تقرر أن تلك المسيرات تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف (تحالف الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

إقرأ المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة ومدمرة أمريكيتين وسفينة إسرائيلية (فيديو)

ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

هذا ولم تذكر "القيادة المركزية" أي جهة قد تكون أطلقت هذه المسيرات الجوية.

ويوم 26 الجاري، أعلنت أيضا أن قواتها "اشتبكت مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وتم تدميرهما".

وتتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا