"القيادة المركزية" تعلن إسقاط 5 مسيرات فوق البحر الأحمر

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الاشتباك مع 5 مسيرات فوق البحر الأحمر وتدميرها بنجاح، بعد أن شكلت تهديدا للتحالف والسفن التجارية.

وقالت "القيادة" في بيان: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع خمس طائرات بدون طيار على هيئة طائرات فوق البحر الأحمر".

April 28 Red Sea Update



Between 1:48 and 2:27 a.m. (Sanaa time), April 28, U.S. Central Command (USCENTCOM) successfully engaged five airborne unmanned aerial vehicles (UAV) over the Red Sea.



It was determined the UAVs presented an imminent threat to U.S., coalition, and… pic.twitter.com/KzVTsX9eA3 — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 29, 2024

وأضاف: "تقرر أن تلك المسيرات تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف (تحالف الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

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ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

هذا ولم تذكر "القيادة المركزية" أي جهة قد تكون أطلقت هذه المسيرات الجوية.

ويوم 26 الجاري، أعلنت أيضا أن قواتها "اشتبكت مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وتم تدميرهما".

وتتهم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حركة أنصار الله اليمنية (الحوثيون) بتهديد حرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.

بينما تؤكد الحركة أنها تستهدف فقط السفن المرتبطة بإسرائيل في سياق مناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب دموية وحصار للمدنيين تفرضه إسرائيل.

المصدر: RT