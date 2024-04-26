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القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق الحوثيين باليمن

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القيادة المركزية الأمريكية: اشتبكنا مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق الحوثيين باليمن
Gettyimages.ru
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها اشتبكت مع زورق وطائرة مسيرين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن، وتم تدميرهما.

وقالت القيادة في بيان إنه بتاريخ أمس 25 أبريل وبين الساعة 12:19 ظهرا والساعة 4:17 مساء (بتوقيت صنعاء)، نجحت القيادة المركزية الأمريكية (USCENTCOM) في الاشتباك وتدمير زورق وطائرة مسيرين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأضافت: "تقرر أن الزورق والطائرة المسيرين يشكلان تهديدا وشيكا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن".

المصدر: RT

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