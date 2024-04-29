عشرات القتلى والجرحى جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمدينة رفح

أسفر قصف نفذته الطائرات الإسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مساء الأحد، عن مقتل 15 مدنيا وإصابة آخرين.

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلا لعائلة الخطيب في حي الجنينة شرق مدينة رفح، ما أدى لمقتل 4 مواطنين بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين.

كما قُتل 6 مواطنين إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلا يعود لعائلة الخواجات ويؤوي نازحين في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

ولقي 5 مدنيين حتفهم إثر قصف الطيران الإسرائيلي منزلا لعائلة أبو طه في رفح جنوب قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة حيث تسبب استهداف مرافق مدنية يوم الأحد في مقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن عددا من المدنيين قتلوا وأصيب آخرون، الليلة، بعد قصف سلاح الجو الإسرائيلي منزلا غرب مدينة غزة.

ووفقا لمصادر طبية تسبب قصف منزل غرب مدينة غزة في مقتل 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء وأصيب العشرات بجروح مختلفة.

كما قصف الطيران الحربي منزلا لعائلة حجازي في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن مقتل مواطنتين وبقاء عدد من المفقودين تحت الانقاض ووقوع عدد من الإصابات في صفوف المواطنين.

هذا ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفلسطينيين حتى الآن حوالي 34500 شخصا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 77500 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

المصدر: وفا