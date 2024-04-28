مسؤول إسرائيلي: الاستعدادات لعملية رفح مستمرة ولن نتنازل عن أهداف الحرب حال عقد صفقة

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اليوم الأحد إن الاستعدادات تتواصل لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن تل أبيب "لن تتنازل في أي صفقة، إذا تمت، عن أهداف الحرب".

وتأتي تصريحات المسؤول على وقع التهديد المستمر بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو بعد تقارير حول إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حركة "حماس" ترجِئ اجتياح رفح.

وتأتي هذه التهديدات في أعقاب تلويح وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، بحل الحكومة إذا ما جرى إبرام صفقة تبادل أسرى تؤدي إلى إرجاء العملية العسكرية في رفح.

ويرى الوزيران أن شروط الصفقة تشكل "استسلاما لحركة حماس"، علما بأن انسحاب حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت" سيؤدي بإسرائيل إلى تفكيك الائتلاف وحل الحكومة.

وفي سياق متصل، أفادت قناة 12 الإسرائيلية أن نحو 30 جنديا من قوات الاحتياط التابعة للواء المظليين في الجيش الإسرائيلي رفضوا أوامر عسكرية بالاستعداد لعملية عسكرية في مدينة رفح.

وركزت وسائل إعلام عبرية على عملية اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح، حيث شهد الملف تسارعا كبيرا في الأحداث عقب موافقة تل أبيب على خطة رفح للمرة الرابعة بعد معالجة التحفظات الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن من الممكن تأجيل اجتياح مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس".

هذا وقد أعلنت حركة "حماس" أمس الجمعة، أنها تسلمت رد إسرائيل الرسمي على موقف الحركة الذي سلم للوسيطين المصري والقطري في الثالث عشر من أبريل، بخصوص صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: RT