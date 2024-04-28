نائب البرهان يبحث مع نائب وزير الخارجية الروسي تعزيز العلاقت الثنائية

بحث عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام للقوات المسلحة السودانية ركن شمس الدين كباشي، ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين السودان وروسيا وسبل تعزيز التعاون سياسيا واقتصاديا وعسكريا وثقافيا بحضور وزير الخارجية المكلف السفير حسين عوض علي.

وأثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي على مواقف روسيا الداعمة للشرعية السودانية، مؤكدا ان كل محاولات المتربصين بمصالح السودان وسيادته واستقراره مصيرها الفشل.

وأكد الفريق أول ركن كباشي انفتاح السودان علي كل مبادرات حقن الدماء ولكن في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة.

وقال إن اللقاء أكد على دعم روسيا للسودان في مواجهة كل ما من شأنه تهديد سيادته ومصالح شعبه.

المصدر: RT