بوغدانوف يبحث مع مدير الاستخبارات السودانية الوضع العسكري والسياسي في السودان وحوله

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، مع مدير جهاز الاستخبارات السوداني، أحمد إبراهيم فضل، الوضع العسكري والسياسي في البلاد وما حولها، وفقا لما أعلنت الخارجية الروسية.

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وجاء في بيان الوزارة: "خلال اللقاء تمت مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بمواصلة تطوير العلاقات الودية التقليدية بين روسيا والسودان، بما في ذلك في ضوء الوضع العسكري السياسي القائم في السودان وما حوله".

وتجدر الإشارة إلى أن مدير جهاز الاستخبارات السوداني يزور روسيا للمشاركة في الاجتماع الدولي الثاني عشر للممثلين رفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية.

هذا وأشارت الخارجية الروسية إلى أن اللقاء عقد بمبادرة من الجانب السوداني.

المصدر: نوفوستي