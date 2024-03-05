الخرطوم: سنرحب بمشاركة روسيا بإعادة بناء السودان

أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي أن بلاده سترحب بمشاركة روسيا في إعادة بناء السودان، مشيرا إلى أنها أحد البلدان التي تقدم أكبر قدر من الدعم للسودان في الأمم المتحدة.

وقال علي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك " على هامش المنتدى الدبلوماسي بأنطاليا: "روسيا هي أحد البلدان التي تقدم أكبر قدر من الدعم للسودان في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية".

وأضاف:"سنكون سعداء إذا تمكنت روسيا من لعب دور في إعادة بناء السودان".

وكان وزير الخارجية السوداني قد قال في وقت سابق من اليوم إن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.

وقد اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023 بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

المصدر: سبوتنيك