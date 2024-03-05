الخرطوم: ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد

أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.

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وقال وزير الخارجية السوداني على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة".

وأضاف أن "البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات".

وقال: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".

وأكد السفير الروسي لدى الخرطوم أندريه تشيرنوفول في فبراير الماضي، أن "السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر".

المصدر: "سبوتنيك"