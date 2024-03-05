 
مباشر

الخرطوم: ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد

أخبار العالم العربي

الخرطوم: ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد
Globallookpress
بورتسودان على البحر الأحمر - السودان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x3lb

أكد وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، أن السلطات السودانية ليس لديها أي اعتراضات جوهرية على إنشاء قاعدة بحرية روسية في البلاد.

إقرأ المزيد
طهران تنفي أنباء طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة على البحر الأحمر
طهران تنفي أنباء طلبها من الخرطوم إنشاء قاعدة على البحر الأحمر

وقال وزير الخارجية السوداني على هامش المنتدى الدبلوماسي في أنطاليا: "ليس لدينا أي اعتراضات جوهرية على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ظل الحكومة السابقة، فهذا التزام على الدولة".

وأضاف أن "البرلمان السوداني الجديد سينظر في الاتفاق مع روسيا بشأن إنشاء قاعدة بحرية في البلاد بعد الانتخابات".

وقال: "نعتقد أنه يجب تشكيل برلمان جديد يدرس الاتفاق ويضع توصية إيجابية للحكومة، لنترك هذا الموضوع للبرلمان الذي سيتم انتخابه".

وأكد السفير الروسي لدى الخرطوم أندريه تشيرنوفول في فبراير الماضي، أن "السودان لم يتمكن حتى الآن من استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية إنشاء قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر".

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا