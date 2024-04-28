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بوغدانوف للبرهان: "مجلس السيادة السوداني" هو السلطة الشرعية الممثلة للشعب السوداني وجمهوريته

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بوغدانوف للبرهان:
نوفوستي
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في ختام زيارته إلى السودان أن "مجلس السيادة السوداني" هو السلطة الشرعية التي تمثل الشعب السوداني وجمهوريته.

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وجاءت تصريح بوغدانوف خلال اللقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان.

وفي إطار الزيارة من المتوقع تفعيل بعض الاتفاقات السابقة بين البلدين، حيث بحث بوغدانوف في موسكو مؤخرا مع مدير الاستخبارات السوداني أحمد إبراهيم فضل الوضع العسكري والسياسي في السودان، وسبل مواصلة تطوير العلاقات الودية بين البلدين، والوضع العسكري السياسي في السودان.

المصدر: RT

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