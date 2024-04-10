البرهان: لن نسلم أمر السودان لأي جهة داخلية كانت أو خارجية

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، عقب أدائه صلاة عيد الفطر إنه "لن يتم تسليم أمر الدولة لأي جهة داخلية أو خارجية".

وأوضح البرهان، خلال حديثه عقب أدائه صلاة العيد بمنطقة أم شجرة بولاية القضارف، قائلا: "ليس لدينا أي حديث إلا بعد انتهاء المعركة مع المجرمين".

وأكد أن "أي شخص تآمر على الشعب السوداني بالداخل والخارج لن يكون له دور في المستقبل في إدارة هذه الدولة".

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وأضاف أن "هذه المعركة ستنتهي بانتصار القوات المسلحة والشعب السوداني". مشيرا إلى أن "العيد المقبل سيكون دون مرتزقة أو عملاء"، مؤكدا أن "بلاده لن يديرها إلا الذين صمدوا أمام ظلم وانتهاكات الميليشيات".

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، بعد توتر دام أسابيع بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط دمج الدعم السريع في قوات الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع فيه اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وأودت الحرب في السودان بحياة الآلاف وشردت أكثر من 8.5 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: "وكالة السودان للأنباء"