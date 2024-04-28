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وسائل إعلام تشيد بقدرات القوات الروسية ووتيرة تطورها

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وسائل إعلام تشيد بقدرات القوات الروسية ووتيرة تطورها
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أشادت صحيفة "باييس" الإسبانية بقدرات الجيش الروسي وتطوره "بوتيرة متسارعة"، مؤكد ازدياد القوة العسكرية الروسية قياسا ببداية العملية العسكرية في أوكرانيا.

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وأضافت الصحيفة أن القوات الأوكرانية وحلف شمال الأطلسي يدركون أن روسيا حققت "قفزة نوعية" في تعزيز قدرات جيشها منذ بداية العملية العسكرية.

ومؤخرا قال قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوروبا كريستوفر كافولي إن القوات الروسية تتفوق بخمس مرات على الأوكرانية في توفير الذخيرة وأن روسيا تنتج قذائف مدفعية أكثر بثلاث مرات من "الناتو" بأكمله.

المصدر: نوفوستي

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