كتبت صحيفة "هندوستان تايمز" أن سحب قوات كييف دبابات "أبرامز" الأمريكية من القتال لحمايتها من المسيّرات الروسية بعد وعود أنها ستقلب موازين المعركة، وصمة عار على آلة الحرب الأمريكية.

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وأضافت الصحيفة أن الجيش الأمريكي اعترف بأن أوكرانيا توقفت عن استخدام هذه الدبابات لحمايتها من المسيرات الروسية.

وأشارت إلى أن "الطائرات بدون طيار الروسية دمرت خمس من 31 دبابة "أبرامز" في أوكرانيا خلال شهرين فقط.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مصادر في البنتاغون أن أوكرانيا سحبت دبابات "أبرامز" من القتال لحمايتها من المسيرات الروسية، ووفي وقت لاحق أكد نائب البرلمان الأوكراني مكسيم بوزانسكي هذه المعلومات.

وسبق للجيش الأوكراني وداعميه في واشنطن و"الناتو" وعوّلوا كثيرا على هذه الدبابات "في قلب موازين المعركة" في أوكرانيا.

وتعهد الجيش الروسي بحرقها فور ظهورها في ساحات القتال كغيرها من دبابات وأسلحة الأطلسي التي أثبتت مبالغة أصحابها الكبيرة في قوتها وفعاليتها.

المصدر: نوفوستي