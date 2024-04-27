اللحظات الأخيرة من حياة فلسطيني قتل خنقا بغاز سام أطلقه الجيش الإسرائيلي في بيت لحم (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة بكاميرا مراقبة في مخبز بقرية حوسان غرب بيت لحم بالضفة الغربية، اللحظات الأخيرة من حياة الشاب حازم نبيل رمضان دعنا قبل مصرعه إثر أطلاق الجيش الإسرائيلي غازا ساما.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت الغاز بكثافة بالقرب من المخبز، ثم أغلقته على الشاب الفلسطيني، بالتزامن مع فرض حظر تجوال في البلدة لمدة يومين.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل المخبز اللحظات الأخيرة للشاب حازم، وهو يحاول التقاط أنفاسه بصعوبة بسبب ارتفاع درجة الحرارة قرب فرن المخبز، وانعدام التهوية ونقص الأكسجين.

تسجيلات لكاميرا المراقبة، تظهر اللحظات الأخيرة لارتقاء الشاب حازم نبيل دعنا (27 عامًا) خنقًا بالغاز السام، فجر أمس الجمعة



📍حيث اقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وأجبرت الشاب على إغلاق "مخبزه" وهو داخله



📍بعدها أطلق الاحتلال قنابل الغاز… pic.twitter.com/J6xaQrVB2Z — نون بوست (@NoonPost) April 27, 2024

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، تشهد مدن وبلدات الضفة تصعيدا غير مسبوق، تجلى في حملات الاعتقال المكثفة وعمليات الدهم والاقتحام التي أسفرت عن مواجهات مع الفلسطينيين، وخلفت 450 قتيلا ونحو 4750 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وكالات