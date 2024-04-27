كوليبا يتعرض للانتقاد لعدم وجود الخطة "ب"

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا إنه تعرض لانتقادات بسبب عدم وجود خطة بديلة، للخروج من مأزق تراجع الدعم العسكري الغربي.

وفي وقت سابق، قال كوليبا إن كييف ليس لديها "خطة بديلة" لمواجهة ظروف نقص المساعدات العسكرية الغربية.

وقال كوليبا خلال مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن": "لقد تعرضت لانتقادات شديدة لعدم وجود خطة بديلة".

وبحسب الوزير، وجود خطة بديلة يعني أنها سوف تساعد على تحقيق الهدف النهائي، لكن حاليا لا توجد ثمة خطة يمكنها أن تنقذ أوكرانيا".

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من جهتها تعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق مسار التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي مشاركة بشكل مباشر في الصراع.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة في طريقها لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا لروسيا.

وفقا للوزير، الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط في توريد الأسلحة، وإنما أيضا في تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

كما صرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

المصدر: نوفوستي