بدأت أوكرانيا في تحويل طائرات الركاب المدنية الخفيفة الصغيرة الحجم إلى مسيّرات انتحارية إرهابية.

وقد ظهرت على الشبكات الاجتماعية صور لمثل هذه الطائرات المزودة بقنبلة تزن 100 كيلوغرام.

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وأفادت بعض وسائل الإعلام بأن المقصود بالأمر هو نموذج مطوّر لطائرة الركاب الصغيرة الحجم من طراز А-22 بدأ إنتاجها منذ عام 1996 في كييف. أما قناة تليغرام "أوسفيدوميتيل" الروسية فأوضحت أن الصور المنشورة أظهرت طائرة Flylight Skyranger. وكانت مثل هذه الطائرات تنتج بترخيص فرنسي.

وتزن تلك الطائرة الفارغة 250 كلغ، وزنها الأقصى عند الإقلاع 472 كلغ، طولها 6.5 م، ارتفاعها 2.4 م، باع جناحها 9.5 م، سرعتها القصوى 145 كلم/ساعة. وتركّب في مقدمتها محطة إلكترونية بصرية تسمح بقيادة الطائرة في نظام الوقت الفعلي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا