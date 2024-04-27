الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 8280 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1659 مسيّرة وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

منذ الـ20 وحتى الـ27 من أبريل الجاري، ردا على محاولات نظام كييف لتدمير منشآت الطاقة والصناعة الروسية، وجهت قواتنا 35 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية والمسيرات، طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والبنية التحتية للسكك الحديدية، وأنظمة الدفاعات الجوية والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.

تم ضرب مواقع وتجمعات لقوات كييف والمرتزقة الأجانب.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وغابات سيريبريانسكي وصدت 9 هجمات معادية وكبدت العدو 255 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ومحطتين أمريكيتين مضادتين من طراز (AN/TPQ-36 وAN/TPQ-50).

حررت قوات "الجنوب" نوفوميخائيلوفكا وبوغدانوفكا التابعتين لجمهورية دونيتسك، وتقدمت إلى عمق دفاعات العدو. وصدت 19 هجوما مضادا وقضت على 3890 عسكريا و4 دبابات و9 مركبات قتالية مدرعة ومدافع غربية و17 محطة ردار الكترونية و22 مستودع ذخيرة.

حسنت قوات "الوسط" مواقعها في دونيتسك وتم صد 63 من الهجمات وتكبيد العدو خسارة 2950 جنديا ومدافع غربية وآليات و5 محطات رادار الكترونية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وبلغت خسائر العدو 825 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومركبات و5 محطات رادار الكترونية و4 مستودعات ذخيرة.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدته خسارة 360 عسكريا وآليات ومدافع.

خلال أسبوع دمرت قواتنا مقاتلة ميغ 29 و8 منصات HIMARS وVampire وGrad. وقاذفة مع مركز تحكم ورادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات S-300PS، ومنصتين لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات: Hawk وOsa-AKM، ومحطتي رادار، Pelican وP-18.

خلال الأسبوع، أسقطت قواتنا مقاتلة ميغ 29 وسو 25 و18 قنبلة موجهة من طراز هامر وصاروخ تكتيكي توشكا-يو، و35 صاروخا هيمارس، وألدر وهوريكان

إسقاط 1659 طائرة بدون طيار أوكرانية.

في غضون أسبوع، استسلم 15 جنديا أوكرانيا.

المصدر: RT