سيناتور روسي يقيم جدوى نشر أسلحة نووية أمريكية في بولندا

أكد السيناتور الروسي ألكسي بوشكوف أن الولايات المتحدة ستسيطر على الأسلحة النووية التي قد تنشرها في الأراضي البولندية، وأن بولندا بذلك ستصبح بين الأهداف المحتملة لروسيا.

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وكتب بوشكوف على "تلغرام": "وزير الخارجية البولندي سيكورسكي وضع رئيسه (أندريه) دودا عند حده، بعد أن أعلن عن احتمال ظهور أسلحة نووية أمريكية في بولندا. وأوضح سيكورسكي أنه يجب على رئيس البلاد أن يمثل السياسة الخارجية التي أقرتها الحكومة... وفي الوقت نفسه لا يدعم رئيس الوزراء دونالد توسك وسيكورسكي نفسه هذه الفكرة، إذ يعتقدان أن هذا سيحول أماكن مرابطة هذه الأسلحة إلى هدف محتمل لروسيا. وبهذه الصورة فإذا اتبعت بولندا الطموحات الذرية لجزء من نخبتها الحاكمة، فإنها لن تربح شيئا من ظهور الأسلحة النووية على أراضيها".

وأوضح السيناتور أن هذه الأسلحة ستسيطر عليها "في أي حال من الأحوال" الولايات المتحدة ولن يكون لدى البولنديين حق الوصول إليها.

وقال: "ظهور مثل هذه الأسلحة سيقوض الأمن البولندي بنجاح. أعتقد أن موقف إدارة بايدن الذي أعلنه أيضا أمين حلف الناتو (ينس) ستولتنبرغ، مهم أيضا في هذه الحالة ومفاده أن الولايات المتحدة لا تنوي نقل القنابل النووية إلى بولندا من قواعدها في غرب ووسط أوروبا".

وفي وقت سابق أكد الرئيس البولندي أندريه دودا في حديث لصحيفة Fakt استعداد بلاده للموافقة على نشر أسلحة نووية أمريكية في أراضيها.

المصدر: نوفوستي