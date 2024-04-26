الدفاع الروسية تعلن القضاء على 1005 عسكريين أوكرانيين خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1005 عسكريين وإسقاط 193 مسيرة وصاروخا أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وألحقت أضرارا بالعدو في محيط قرية بوروفايا بمقاطعة خاركوف وصدت هجوما بمحيط قرية تيرني بجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 20 قتيلا، ودمرت مدافع وأسلحة ورادارا غربية.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة وصدت هجوما مضادا بمنطقة نيفيلسكويه بجمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو 430 جنديا ومدافع غربية ومحطتي Enclave، ورادار AN/TPQ-504 و4 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في دونيتسك وتم صد 8 هجمات وتكبيد العدو 415 جنديا ومدافع غربية وآليات و8 ناقلات جند مدرعة.

عززت قوات "الشرق" مواقعها في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك وبلغت خسائر العدو 105 عسكريين ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وكبدته 35 عسكريا وآليات ومدافع.

تدمير قطار يحمل أسلحة غربية ومعدات وذخائر في منطقة أوداتشنويه بجمهورية دونيتسك

إسقاط صاروخي "أولخا" و3 صواريخ Hammer موجهة.

إسقاط 193 مسيرة أوكرانية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية