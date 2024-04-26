بكين: "الناتو" يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمة الأوكرانية

أكد متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن "الناتو" يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمة الأوكرانية، ودعاه لاتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة بدلا من توزيع الاتهامات.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: "الناتو يتحمل مسؤولية لا يمكن إنقاصها تجاه الأزمة ويجب على الحلف أن يفكر في دوره، ويتوقف عن إلقاء المسؤولية على أحد، ويتخذ إجراءات عملية بشكل فعال للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة".

إقرأ المزيد

وأضاف وانغ وين بين أن الصين لا تقدم أسلحة لأي طرف وتفرض رقابة صارمة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تصدير الطائرات بدون طيار.

ولفت إلى أن "أكثر من 60% من مكونات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة والدول الغربية".

وأكد أن روسيا والصين تنفذان تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا ومفتوحا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق بأن 90% من الإلكترونيات الدقيقة التي تستوردها روسيا في عام 2023 جاءت من الصين، ومزاعم أن الصين توفر صور الأقمار الصناعية لروسيا.

المصدر: تاس