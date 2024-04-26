 
مباشر

بكين: "الناتو" يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمة الأوكرانية

أخبار العالم

بكين:
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfj9

أكد متحدث الخارجية الصينية وانغ ون بين، أن "الناتو" يتحمل مسؤولية مباشرة عن الأزمة الأوكرانية، ودعاه لاتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التسوية السياسية للأزمة بدلا من توزيع الاتهامات.

وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي: "الناتو يتحمل مسؤولية لا يمكن إنقاصها تجاه الأزمة ويجب على الحلف أن يفكر في دوره، ويتوقف عن إلقاء المسؤولية على أحد، ويتخذ إجراءات عملية بشكل فعال للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة".

إقرأ المزيد
ستولتنبرغ: يتوجب على حلف
ستولتنبرغ: يتوجب على حلف "الناتو" الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا

وأضاف وانغ وين بين أن الصين لا تقدم أسلحة لأي طرف وتفرض رقابة صارمة على السلع ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك تصدير الطائرات بدون طيار.

ولفت إلى أن "أكثر من 60% من مكونات الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة والدول الغربية".

وأكد أن روسيا والصين تنفذان تعاونا تجاريا واقتصاديا طبيعيا ومفتوحا.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ قد صرح في وقت سابق بأن 90% من الإلكترونيات الدقيقة التي تستوردها روسيا في عام 2023 جاءت من الصين، ومزاعم  أن الصين توفر صور الأقمار الصناعية لروسيا.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا