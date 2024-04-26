موقف محرج لوزير بريطاني: هل رواندا والكونغو دولتان مختلفتان؟ (فيديو)

تعرض وزير بريطاني محافظ للسخرية بعد خطأ فادح أحرجه خلال بث مباشر.

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وصدم وزير الجريمة والشرطة والإطفاء كريس فيلب الجمهور خلال مشاركته في برنامج "بي بي سي بوليتيكس" الذي تطرق إلى خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين إلى رواندا، حيث سأله أحد الحضور عما إذا كان سيتم إرسال طالبي اللجوء من الكونغو إلى رواندا بسبب الصراعات المستمرة بين البلدين.

فرد فيلب: "حسنا، رواندا بلد مختلف عن الكونغو، أليس كذلك؟"، مما فجر موجة من الضحك بين الجمهور، بينما اتجهت الكاميرا نحو زميله في اللجنة وزير الظل للصحة والرعاية الاجتماعية ويس ستريتنج، الذي نظر بدهشة إلى فيلب.

وفي الحلقة التي تم بثها أمس الخميس على الهواء من توتنهام، قال أحد الجمهور: "أنا قادم من دولة مجاورة تسمى الكونغو، إذا كنت تعلم جغرافيا أنها تقع بجوار رواندا مباشرة".

وأضاف: "الآن في غوما هناك إبادة جماعية مستمرة، وهناك صراع كبير. إذا جاءت عائلتي من غوما عبر المعبر، هل سيتم إعادتهم إلى البلد الذي من المفترض أنهم يحاربونه، رواندا؟" هل ذلك منطقي بالنسبة لك؟".

This is not a serious government. https://t.co/wPjFJ0Aac3 — Sarah Olney (@sarahjolney1) April 25, 2024

فأجاب فيلب: "أعتقد أنه من المستبعد إرسال الأشخاص من رواندا إلى رواندا"، فقاطعت مقدمة فقرة "وقت الأسئلة" فيونا بروس الوزير قائلة: "إنهم ليسوا من رواندا، إنهم من الكونغو".

فأجاب فيلب: "من الكونغو؟"، ورد الجمهور: "من الكونغو، نعم"، فقال فيلب: "هل سيتم إرسال الناس من... حسنا... رواندا بلد مختلف عن الكونغو، أليس كذلك؟".

وأوضح لاحقا: "لذلك هناك بند في التشريع ينص على أنه إذا كان شخص ما سيعاني، أعتقد أن العبارة هي "ضرر خطير لا يمكن إصلاحه"، من خلال إرساله إلى مكان ما، فلن يتم إرساله إليه، لذلك هناك آلية أمان مدمجة في التشريع".

وردا على الموقف، شاركت النائبة الليبرالية الديمقراطية سارة أولني فيديو من الحلقة على صفحتها في منصة "إكس" وعلقت: "هذه ليست حكومة جادة".

وفي وقت سابق، أقرّ البرلمان البريطاني مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة أن ترحل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.

المصدر: ديلي ميل