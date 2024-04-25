زاخاروفا: اتهام روسيا بـ"اختطاف أطفال أوكرانيين" هدفه تشويه صورتها

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتهامات لروسيا "باختطاف أطفال أوكرانيين" مسرحية، واستفزاز هدفه تشويه صورة روسيا التي تجلي الأطفال عن مناطق القتال، وتحميهم.

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وذكرت زاخاروفا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن الفكرة حول الاختطاف المزعوم للأطفال الأوكرانيين "تلقفتها محكمة العدل الدولية لتلفيق ادعاءات باطلة ضد القيادة الروسية".

وأضافت: "هذه حملة جديدة كاستفزاز بلدة بوتشا في ضواحي كييف ومزاعم رغبة الغرب في ضمان الأمن الغذائي العالمي. هذا استفزاز جديد ومسرحية جديدة لكن هذه المرة باستغلال الأطفال".

وتابعت: "هم لا يهتمون على الإطلاق بالمشاكل الحقيقية للأطفال في أوكرانيا، وأهم شيء بالنسبة لهم إطلاق حملة دعائية جديدة هدفها تقديم روسيا كدولة عدوانية وتكذيبها وتشويه صورتها والإجراءات الحقيقية التي تتخذها لإنقاذ الأطفال في مناطق القتال".

وفي وقت سابق أفادت مفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا في مؤتمر صحفي في قطر بإجراء أول لقاء مباشر في الدوحة مع الوفد الأوكراني حول إعادة أطفال أوكرانيين وروس إلى أسرهم.

وأضافت أنه خلال عام تقريبا من التعاون مع قطر تمت إعادة 28 طفلا إلى أسرهم في أوكرانيا و5 أطفال إلى أسرهم في روسيا.

المصدر: نوفوستي