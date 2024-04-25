قائد الجيش الإيراني: لا نريد توسيع نطاق الحرب وسنرد بقوة على أي اعتداء

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن إيران لا تريد توسيع نطاق الحرب ولكنها سترد بقوة على أي اعتداء.

وفي تصريحات سابقة له، علق موسوي يوم 19 أبريل الجاري، على الهجوم الذي تعرضت له القاعدة الجوية في أصفهان، مؤكدا أن إسرائيل اختبرت بوقت سابق ردة فعل طهران على تهديداتها.

وأكد أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في أصفهان نجمت عن إطلاق النار على أجسام طائرة"، مؤكدا أن الجيش كان يقظا".

وأضاف قائد الجيش الإيراني أن "الكيان الصهيوني اختبر سابقا ردة فعلنا على تهديداته"، في إشارة إلى الهجوم بالصوراريخ والمسيرات الذي نفذته طهران مؤخرا على جنوب إسرائيل ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية