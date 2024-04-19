قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني اختبر سابقا ردة فعلنا على تهديداته

علق قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، الجمعة، على الهجوم الذي تعرضت له القاعدة الجوية في أصفهان، مؤكدا أن إسرائيل اختبرت بوقت سابق ردة فعل طهران على تهديداتها.

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وأكد الموسوي أن "أصوات الانفجارات التي سمعت في أصفهان نجمت عن إطلاق النار على أجسام طائرة"، مؤكدا أن الجيش كان يقظا".

وقال قائد الجيش الإيراني إن "الكيان الصهيوني اختبر سابقا ردة فعلنا على تهديداته"، في إشارة إلى الهجوم بالصوراريخ والمسيرات الذي نفذته طهران الأسبوع الفائت على جنوب إسرائيل ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.

يأتي ذلك، بينما تحدثت وسائل إعلام إيرانية وأمريكية عن هجوم إسرائيلي على قاعدة جوية في أصفهان.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن دفاعات إيران الجوية أسقطت 3 مسيرات وأن أي المنشآت النووية لم تتعرض لهجوم، وهي تتمتع بأمن تام.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عدم تعرض البلاد لأي هجوم صاروخي خارجي.

وتزامن الإعلان عن هجوم بمسيرات في أصفهان مع ورود أنباء عن هجوم آخر في سوريا.

من الجهة الإسرائيلية، لم تعلن السلطات رسميا عن الهجوم ولم يعلق أي مسؤول إسرائيلي على الحادث جريا على العادة الإسرائيلية بعدم الاعتراف بهجمات مماثلة في إيران.

لكن موقع "واينت" أكد أن نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية