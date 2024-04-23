أبو عبيدة: رد إيران بحجمه وطبيعته أربك حسابات إسرائيل

صرح أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في كلمة يوم الثلاثاء، بأن الرد الإيراني على ضرب قنصلية طهران بدمشق بحجمه وطبيعته، أربك حسابات إسرائيل.

وشنت إيران هجوما ضد إسرائيل بإطلاق عشرات الطائرات المسيرة الانتحارية وصواريخ مجنحة ردا على "جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في دمشق".

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وقال أبو عبيدة إن القوات الإسرائيلية تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة.

وأضاف أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي وبعد مرور 200 يوما على بداية الحرب على غزة ما زال غارقاَ برمالها، مشددا على أن تل أبيب لم تحقق سوى المجازر والتدمير والقتل.

وأفاد في كلمته بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحاول لملمة صورته ولا يحصل إلا على المزيد من الخزي والعار.

ووجه أبو عبيدة كلمته لرئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: "نقول لنتنياهو موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم ولن يجدي تباكيكم أمام العالم في تغيير صورتكم".

كما وجه الناطق باسم "كتائب القسام" رسالة لعائلات الأسرى الإسرائيليين والسلطات في تل أبيب قال فيها إن "شاؤول وغولدين في قبضتنا منذ 10 سنوات مع هشام السيد و"منغستو"، ونحيطكم علما بأن سيناريو رون أراد هو السيناريو الأوفر حظا بأن يتحقق مع أبنائكم في غزة".

وصرح بأنه وبعد 200 يوم والمقاومة في غزة شامخة وراسخة كشموخ ورسوخ جبال فلسطين.

ووجه أبو عبيدة كلمة لجماهير الأمة العربية إلى تصعيد حراكها الداعم للمقاومة.

المصدر: RT