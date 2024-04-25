السفير الروسي لدى واشنطن: وعود كييف بعدم استخدام صواريخ ATACMS لقصف الأراضي الروسية كاذبة

وصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف وعود كييف لواشنطن بعدم استخدام صواريخ ATACMS للهجوم على الأراضي الروسية بالكاذبة.

وقال السفير للصحفيين: "ما يثير السخرية هو التأكيدات التي تفيد بأن "الزبائن" الأوكرانيين وعدوا بعدم استخدام الصواريخ ضد أهداف على الأراضي الروسية. فمن الذي ينبغي أن تطمئنه مثل هذه الكذبة؟ كيف يمكن للمرء ألا يلاحظ الهجمات الإرهابية العديدة التي نفذها مجرمو كييف؟ المدارس ورياض الأطفال والجسور؟ وبالمناسبة، فإن الصحف الأمريكية، البعيدة عن أن تكون في صالحنا، تعترف بازدواجية العملاء وهجماتهم على المدن الروسية".

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وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الإدارة الأمريكية زودت أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية سرا في مارس الماضي لأول مرة منذ بدء النزاع في عام 2022.

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس حزمة قوانين لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل وتايوان عسكريا، بعد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي عليها. حيث تم تخصيص 60.84 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا. من هذا المبلغ، سيتم استخدام 23.2 مليار لتجديد الأسلحة المرسلة إليها من مستودعات البنتاغون، وسيتم استخدام 13.8 مليار للمشتريات العسكرية للقوات الأوكرانية في السوق المفتوحة، و11.3 مليار دولار لدعم "العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة"، كما تم تخصيص 26 مليون دولار لعمليات التدقيق الحسابي.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن تسليم شحنات الأسلحة الأمريكية لن يغير الوضع على أرض المعركة لصالح كييف.

المصدر: نوفوستي