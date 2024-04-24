بايدن يقع في خطأ من عيار ثقيل أثناء قراءته لخطابه مستعينا بـ"شاشة التلقين" (فيديو)

اتبع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أثناء إلقائه خطابه مستعينا بـ"شاشة التلقين" التعليمات مباشرة وبشكل حرفي حيث قال كلمة "وقفة"، والتي كانت ترشده إلى التوقف عن الكلام وليس لفظها.

وقال بايدن: "تخيلوا ما يمكننا القيام به بعد ذلك! أربع سنوات أخرى! وقفة".

وردد أنصاره، الذين استجابوا لدعوات بايدن لإعادة انتخابه، الرئيس في هتاف "أربع سنوات أخرى".

وكثيرا ما يعطي بايدن، أكبر رئيس عمرا في تاريخ الولايات المتحدة، أسبابا لخصومه السياسيين للتشكيك في قدراته المعرفية، حيث يرتكب بانتظام زلات وأخطاء في خطبه ولقاءاته.

وتأتي مثل هذه الأخطاء في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي بانتظام قلقا واسع النطاق بشأن اللياقة العقلية لبايدن، حيث أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الشهر الماضي، أن 73% من الناخبين المسجلين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يصبح رئيسا، بينما قال 42% فقط ذلك عن الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما، الذي يسعى لخوض السباق لولاية رئاسة ثانية في نوفمبر.

المصدر: نوفوستي