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"لا يمكن الثقة بنا".. هفوة جديدة لبايدن (فيديو)

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Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هفوة جديدة عندما حاول انتقاد سلفه دونالد ترامب بالقول إنه لا يمكن الوثوق به، لكنه أخطأ في الكلام وقال "نحن".

وخلال خطاب في ولاية فلوريدا قال بايدن: "أيها الناس، إلى حد ما، لا أعرف لماذا فوجئنا بترامب. كم مرة عليه أن يثبت أننا لا يمكن الوثوق بنا؟".

وبدلا من أن يقول "he هو" أي ترامب، قال "Us نحن" لا يمكن الوثوق بنا.

وكان الرئيس البالغ من العمر 81 عاما ينتقد خصمه الجمهوري لإلغاء حقوق المرأة الإنجابية والرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: RT

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