وزير الخارجية الكوبي يعتذر عن إعادة جثة أخرى إلى كندا غير مواطنها المتوفي

اعتذر وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا، لنظيرته الكندية ميلاني جولي، عن إعادة جثة شخص آخر عن طريق الخطأ إلى كندا أثناء إعادة جثة سائح كندي توفي في كوبا.

وقال وزير الخارجية الكوبي على منصة "إكس": "أجريت محادثة مع الوزيرة ميلاني جولي حول الحادث المؤسف أثناء نقل رفات مواطن كندي توفي في كوبا".

وأضاف: "سلطاتنا تجري تحقيقا حول ما حدث. وقدمت اعتذاري وتعازي لعائلة الفقيد".

وأفادت قناة CBC في وقت سابق بأن رجال كنديا توفي إثر نوبة قلبية أثناء إجازته على الشاطئ في كوبا. وكان من المقرر إعادة جثته إلى وطنه من قبل وكالة اتحادية.

وعندما تم تسليم النعش مع الجثة إلى وطنه، اتضح أنه بدلا من جثة الرجل المسن، كان التابوت يحتوي على جثة رجل أصغر سنا يحمل وشما.

المصدر: RT