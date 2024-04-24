الولايات المتحدة تدعو العراق إلى حماية القوات الأمريكية بعد الهجمات الجديدة

دعا الجيش الأمريكي الحكومة العراقية إلى اتخاذ خطوات لحماية القوات الأمريكية في كل من العراق وسوريا بعد إحباط هجومين شنتهما فصائل مسلحة على قواعد عسكرية يوم الاثنين.

ولم يتكهن الميجر جنرال بالقوات الجوية باتريك رايدر خلال تصريحاته من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بالسبب وراء تجدد الهجمات، لكنه دعا بغداد إلى اتخاذ إجراءات.

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وقال "هذه الهجمات تعرض جنود التحالف والجنود العراقيين للخطر.. ندعو حكومة العراق إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة القوات الأمريكية في العراق وسوريا من هجمات هذه الجماعات".

وأضاف "إذا استمرت هذه الهجمات فلن نتردد في الدفاع عن قواتنا كما فعلنا في الماضي".

وللولايات المتحدة نحو 2500 من العسكريين في العراق و900 في شرق سوريا.

وكان الهجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ هو الأول من نوعه منذ توقف الهجمات شبه اليومية في فبراير والتي بلغت ذروتها بمقتل 3 جنود أمريكيين في موقع عسكري بالأردن في يناير 2024.

جدير بالذكر أن "كتائب حزب الله" العراقية أعلنت الاثنين أن الفصائل المسلحة ستستأنف الهجمات على القوات الأمريكية جراء عدم التقدم بشأن سحب هذه القوات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف إسرائيل بالطيران المسير، حيث قالت في الأيام الماضية إنها ضربت هدفين حيويين في إيلات والجولان.

المصدر: RT + "رويترز"