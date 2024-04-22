كتائب حزب الله العراقية تعلن استئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية

أعلنت كتائب حزب الله العراقية، الاثنين، أن الفصائل المسلحة ستستأنف الهجمات على القوات الأمريكية، جراء عدم التقدم بشأن سحب هذه القوات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى واشنطن.

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يأتي ذلك، بينما تستمر المقاومة الإسلامية في العراق باستهداف إسرائيل بالطيران المسير، حيث أعلنت في اليومين الماضيين عن ضرب "هدفين حيويين في إيلات والجولان".

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق أعلنت منذ 18 أكتوبر 2023، وعلى خلفية اندلاع الحرب في غزة، عن سلسلة استهدافات شبه يومية طاولت القواعد الأمريكية في العراق وسوريا.

إلى ذلك، تعرضت السبت قاعدة كالسو العسكرية التي تضم مقرات لفصائل عراقية إلى انفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط على إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال ردا على تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن "إطلاق طائرات مسيرة نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، من دول أخرى غير إيران، في إشارة إلى العراق، إن بغداد لم تتلق أي تقارير عن إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف أن "موقفنا واضح من عدم السماح بزج العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".

وأجرى رئيس الوزراء العراقي زيارة إلى واشنطن في 15 أبريل الجاري، حيث التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن وبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، التي تعنى بانسحاب القوات الأمريكية من العراق، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

المصدر: RT