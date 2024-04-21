المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف هدفا حيويا في الجولان

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الأحد، أنها استهدفت هدفا حيويا في الجولان المحتل بالطيران المسير.

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وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنه "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21/4/2024، هدفا حيويا في الجولان المحتل، بالطيران المسير".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق في بيانها "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

يأتي ذلك، غداة تعرض قاعدة كالسو العسكرية التي تضم مقرات لفصائل عراقية إلى انفجار عنيف لم تحدد طبيعته، وسقط إثره قتيل وعدد من الجرحى، وقد وجهت أصابع الاتهام للولايات المتحدة.

لكن المقاومة الاسلامية في العراق أعلنت أمس السبت أنها استهدفت بواسطة الطيران المسير، هدفا حيويا في إيلات جنوب إسرائيل، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على "انتهاك العدو الصهيوني للسيادة العراقية في استهدافه الغادر لمعسكرات الحشد الشعبي".

المصدر: RT