"كان" عن مسؤولين إسرائيليين: إطلاق الطائرات بدون طيار ليس من إيران فحسب بل من دول أخرى أيضا

أفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق الطائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن إيران أطلقت صواريخ مجنحة على إسرائيل بعد عشرات المسيرات الانتحارية التي أطلقتها قبل قليل، مشيرة إلى أن وقت وصول الصواريخ يقدر بحوالي ساعتين.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد هذا الهجوم.

المصدر: RT