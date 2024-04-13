أول تعليق من الولايات المتحدة على الهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أنه يتم إطلاع الرئيس جو بايدن بانتظام على الوضع في الشرق الأوسط بعد إطلاق إيران هجوما جويا بالمسيرات نحو إسرائيل.

وقال المجلس في بيان: "يتم إطلاع الرئيس بايدن بانتظام على الوضع من قبل فريق الأمن القومي التابع له، وسيلتقي بهم بعد ظهر اليوم في البيت الأبيض".

وأضاف البيان: "فريق الرئيس على اتصال مستمر مع المسؤولين الإسرائيليين بالإضافة إلى الشركاء والحلفاء الآخرين. ومن المرجح أن يتكشف هذا الهجوم على مدى عدة ساعات".

وأكد مجلس الأمن القومي أن "الرئيس بايدن كان واضحا: دعمنا لأمن إسرائيل قوي. وستقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب إسرائيل وستدعم دفاعه ضد هذه التهديدات من إيران".

هذا وأعلنت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات الانتحارية المسيرة، ومن المتوقع وصولها خلال الساعات القليلة إلى الأجواء الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "سوف يستغرق وصول الطائرة إلى إسرائيل عدة ساعات، ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة واتباع تعليمات الجبهة الداخلية يأمر".

وتابع: "سنحاول منع الطائرات بدون طيار من الوصول إلى أراضي إسرائيل..سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%".

وفي وقت لاحق، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مقاتلات عددا من المسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل الليلة أجواء سوريا والأردن.

وأشارت مصادر إيرانية إن أكثر من 100 طائرة مسيرة وصلت إلى سماء الأردن باتجاه إسرائيل.

المصدر: RT