السوداني: لم نتلق تقارير عن إطلاق صواريخ أو مسيرات من العراق خلال هجوم إيران على إسرائيل

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء، إن بغداد لم تتلق أي تقارير أو مؤشرات على إطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من العراق خلال الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وأضاف السوداني: "موقفنا واضح من عدم السماح بزجّ العراق في ساحة الصراع ونحن ملتزمون بهذا".

هذا وقام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بزيارة واشنطن مؤخرا، حيث التقى بالرئيس الأمريكي جو بايدن وبحث اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

واستقبل جو بايدن رئيس الوزراء العراقي في البيت الأبيض، يوم الاثنين.

وقبل ذلك التقى السوداني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي بحث معه "جهود إرساء الأسس لعلاقات مشتركة طويلة الأمد، وتفعيل اتفاقية الإطار الإستراتيجي، واللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين البلدين"، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا أيضا "عددا من الجوانب الاقتصادية والفرص الاستثمارية للشركات الأمريكية، خصوصا في مجالات الطاقة، وإمكانية توسعة الشراكة مع القطاع الخاص العراقي في مجالات مهمة للسوق العراقية، والتعاون على مختلف الصعد التي تصب في صالح البلدين".

وأشار السوداني إلى "التفاهم ثنائياً على العديد من القضايا، مشددا على أن اتفاقية الإطار الإستراتيجية تمثل خارطة طريق لتطوير العلاقات المستقبلية بين العراق والولايات المتحدة".

وبحث الجانبان كذلك الأوضاع في المنطقة وفي قطاع غزة، حيث جدد السوداني "موقف العراق الواضح من العدوان، مؤكدا المسؤولية المشتركة القانونية والأخلاقية إزاء حماية المدنيين العزل، وأهمية دعم الجهود الساعية إلى منع اتساع الصراع، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا بين صفوف الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أفاد مسؤولون إسرائيليون يأن "إطلاق طائرات بدون طيار نحو إسرائيل ضمن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق، ليس من إيران فحسب، بل من دول أخرى أيضا".

وتوقع مسؤولون أمريكيون أن يكون الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني "محدود النطاق" وأن يستهدف القوات الإيرانية خارج إيران، ووكلاء طهران في المنطقة.

المصدر: RT + "رويترز"