لازاريني يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع ممثلي مجموعة "بريكس"

صرح فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بأنه يعتزم السفر إلى روسيا قريبا لإجراء محادثات مع ممثلي دول مجموعة "بريكس".

وقال لازاريني ردا على سؤال لمراسل وكالة تاس خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة: "قريبا جدا سأجتمع مع ممثلي دول بريكس.. إنني أخطط للقيام برحلة إلى روسيا، سيكون هناك اجتماع لدول بريكس هناك قريبا وأنا مدعو لحضوره".

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كما أشار لازاريني إلى أنه يقوم بانتظام برحلات عمل إلى أوروبا، وأنه عاد مؤخرا من طوكيو.

‎وفي الأول من يناير، تولت روسيا رئاسة "بريكس" لهذا العام حيث توسعا كبيرا مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة التي كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة السبع الكبار G7 البالغة نسبتها 30%.

المصدر: تاس