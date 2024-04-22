اعترف الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس بأن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أفضل العسكريين على الإطلاق خلال المعارك التي دارت في أرتيوموفسك.

وقال كريفونوس بذلك على الهواء على قناة برياموي التلفزيونية: "في باخموت فقدنا (العسكريين) الأفضل على الإطلاق".

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وأوضح أنه في المعارك التي دارت في أرتيوموفسك، فقدت كييف جنودها "الأكثر حماسا".

بالإضافة إلى ذلك، وصف الوضع في تشاسوف يار بأنه صعب للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق من اليوم قال الخبير العسكري أندريه ماروشكو إن القوات الأوكرانية لا تهتم اطلاقا بجثث قتلاها، حيث لم تقم بإجلائها من قرية بيلوغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية منذ أكثر من شهر.

هذا ولا تزال القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل، وذلك بعد تحرير بلدة بوغدانوفكا أمس الأحد.

المصدر:RT