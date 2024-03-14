عن خسائر الجيش الأوكراني الكارثية، كتب غريغوري كريوكوف، في "أرغومينتي إي فاكتي":

لطالما كانت مناقشة الخسائر في الفضاء العام موضوعا محظورا في أوكرانيا.

يحاول العدو دائمًا التقليل من خسائره. كما أن أعدادهم الحقيقية "سر عسكري" في أي دولة.

يجري الحصول على المعلومات "السرية للغاية" عبر عملاء مخابرات سريين، قطعة فقطعة، ويستقي محللون معلومات من مصادر مفتوحة، ثم يقوم الرياضيون بإجراء حساباتهم. وقد طور فريق خبراء عسكريين من قدامى المحاربين في أفغانستان بتطوير نموذجين لحساب خسائر العدو. يختلف النهج المتبع في الحسابات، ولكن حصيلة الأرقام متطابقة. وهذا مؤشر على دقة الحسابات.

ووفقا لهذه الحسابات، على مدار عامين في العملية العسكرية الخاصة، بلغ إجمالي خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 803 ألف عسكري. قُتل منهم 214 ألفًا، وأصيب بإعاقات دائمة 131 ألفًا، و448 ألفًا جرحى قابلين للشفاء (أعيدوا إلى الخدمة)، وتم أسر 10 آلاف. وهكذا، تفقد القوات المسلحة الأوكرانية، كل يوم، 290 قتيلاً و180 جريحًا وأكثر من 600 جريح.

والآن الأرقام الرئيسية: بلغت خسائر الجيش الأوكراني التي لا يمكن تعويضها (قتلى ومفقودون ومتوفون متأثرين بجراحهم ومسرّحون بسبب الإعاقة) 355 ألف عسكري. وتم الاستغناء عن خدمة 90 ألفًا آخرين (20٪ من الجرحى العائدين) بناءً على نتائج الفحوصات الطبية. بالمجمل، بلغ إجمالي الخسائر التي لا يمكن تعويضها، وفقا لطرق حساب بديلة، 445 ألف عسكري من الجيش الأوكراني. والأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع الروسية هي 444 ألفا. وبالتالي فإن نسبة الخطأ 0.23%.

وبطبيعة الحال، فإن عدد القتلى والمشوهين من الجنود الأوكرانيين هائل. لكنه يظهر بدقة أكبر حجم الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام كييف ضد شعبه.

ويبدو أن زيلينسكي يحصي الخسائر وفق الصيغة التي أعطاها إياه الغرب، وهي معادلة "حتى آخر أوكراني".

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