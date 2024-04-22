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خبير عسكري: القوات الأوكرانية لم تقم بإجلاء جثث القتلى في بيلوغوروفكا منذ أكثر من شهر

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خبير عسكري: القوات الأوكرانية لم تقم بإجلاء جثث القتلى في بيلوغوروفكا منذ أكثر من شهر
Legion-Media
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قال الخبير العسكري أندريه ماروشكو إن القوات الأوكرانية لا تهتم اطلاقا بجثث قتلاها، حيث لم تقم بإجلائها من قرية بيلوغوروفكا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية منذ أكثر من شهر.

وأوضح الخبير: "لم تقم وحدات القوات الأوكرانية بإجلاء جثث زملائهم الذين لقوا حتفهم في بيلوغوروفكا منذ أكثر من شهر".

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وأضاف ماروتشكو: "هناك الكثير من جثث المسلحين الأوكرانيين في بيلوغوروفكا، ولم تقم القوات الأوكرانية بالدخول لهذه المنطقة عمليا.. فمن المستحيل ببساطة التواجد في بعض المواقع في المنطقة المأهولة بالسكان".

هذا ولا تزال القوات الروسية تحسن مواقعها في منطقة العملية العسكرية الخاصة، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" حررت بلدة نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك بشكل كامل، وذلك بعد تحرير بلدة بوغدانوفكا أمس الأحد.

المصدر: تاس

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