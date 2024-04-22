بوتين يدعو الدول المهتمة للمشاركة في إنشاء طريق "الشمال-الجنوب" (فيديو)

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة إلى المشاركة في مشروع إنشاء طريق النقل متعدد الوسائط "الشمال-الجنوب"، والذي ينبغي أن يصبح مثالا على التعاون الدولي الواسع.

وقال بوتين خلال اجتماع مع العمال القدماء والحاليين على طريق "بايكال-آمور" المخصص لإحياء الذكرى الخمسين لبدء بناء الطريق السريع: "هناك مجال آخر للتعاون الروسي الأذربيجاني اليوم يتوافق في الحجم والأهمية التاريخية مع طريق "بايكال-آمور"، والحديث يدور هنا حول تطوير طريق "الشمال- الجنوب"". وهو الطريق الذي يربط الطريق البحري الشمالي بالخليج.

واَضاف: "يجب أن يصبح طريق "الشمال -الجنوب" مثالا على التعاون الدولي الواسع، ونحن نتحدث هنا حول تشكيل طرق لوجستية جديدة بغرض تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان أوراسيا والجنوب العالمي. وأود أن أؤكد مرة أخرى أننا ندعو جميع الدول المهتمة للمشاركة في هذا المشروع".

أكد الرئيس الروسي أنه يعول على أن يستفيد هذا المشروع من الصداقة والمساعدة المتبادلة التي تم اختبارها عبر الزمن بين بناة طريق "بايكال-آمور"، وهم أناس من جنسيات مختلفة يجمعهم هدف مشترك.

المصدر: نوفوستي