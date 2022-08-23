ماذا يكلفنا بناء طريق "شمال-جنوب"؟

تحت العنوان أعلاه، كتب فاديم فيلاتوف، في "إكسبرت رو"، حول الدور المنقذ لطريق "شمال- جنوب" للخدمات اللوجستية التي يحتاجها الاقتصاد الروسي.

وجاء في المقال: ممر النقل الدولي (شمال-جنوب)، طريق أساسي للخدمات اللوجستية "للزمن الجديد"، الذي يوحد روسيا مع الهند وإيران وأذربيجان ودول أخرى في جنوب آسيا والخليج العربي.

البزنس الروسي يعمل دون كلل لإيجاد موردين بديلين وأسواق مبيعات أخرى، بما في ذلك في جنوب آسيا، ودول الخليج ومنطقة بحر قزوين.

تتطور العلاقات التجارية، إنما، في الوقت نفسه، يبقى عدم الاستقرار في سلاسل التوريد قائما في الاتجاه الجنوبي. على سبيل المثال، يستغرق النقل البحري من الهند الآن 50-60 يوما، بينما كانت فترة التسليم من قبل 35-40 يوما. ونظرا لرفض عدد من الخطوط العالمية الرسو في الموانئ الروسية، تضطر الشركات الروسية إلى استخدام بلدان العبور. هذا يزيد من زمن وتكلفة التسليم بنسب تتراوح بين 10 و80٪، وفقا للاتجاه.

وسوف يؤدي النقل عبر طريق "شمال-جنوب" إلى تقليل زمن التسليم إلى إيران ومنها، وكذلك أذربيجان ودول أخرى في جنوب آسيا بنسبة 10-50٪. على سبيل المثال، يمكن توصيل الشحنات من الهند إلى روسيا بواسطة هذا الطريق بزمن أقصر مرتين مما عبر قناة السويس: أقل بـ 25-30 يوما.

لذلك، من المهم تسريع تطوير هذا الطريق وتكييف البنية التحتية ليتمكن من استيعاب الطلب المتزايد عليه لنقل البضائع، والذي، وفقا للتوقعات، سوف يبلغ 15-25 مليون طنا بحلول العام 2030.

بالإضافة إلى تقليل وقت التسليم من جنوب آسيا، فإن الميزة الرئيسية لتطوير طريق "شمال-جنوب" هي تقليل ارتهان الخدمات اللوجستية الروسية للعوامل الخارجية.

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